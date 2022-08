Dj set abusivo e lavoro nero, 4mila euro di multa al bar vicino alla stazione di Gallarate

Un dj set abusivo nel cuore della notte, con tanto di luci sceniche, al piano terra di un palazzo molto abitato. Per questo (o meglio: anche per questo) la Polizia di Stato ha multato con 4mila euro il bar nei pressi della stazione ferroviaria, luogo di ritrovo di personaggi protagonisti di episodi “sopra le righe” e liti, come quella avvenuta settimana scorsa al mattino.

Sono numerosi gli illeciti rilevati e contestati al gestore e al collaboratore del locale dalla Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Gallarate, entrata in azione sabato scorso. sabato.

Mancava il cartello riportante l’orario di apertura e chiusura del locale, mancava la prevista apparecchiatura di rilevazione del tasso alcolemico, mancavano il cartello “vietato fumare” e la tabella dei giochi proibiti.

Ma appunto la violazione principale contestata è la presenza di un’attività di intrattenimento musicale abusiva con dj, musica ad alto volume e luci sceniche, in assenza

della prevista autorizzazione, sulla centrale via Borghi. È stata infine accertata la presenza di lavoratori non in regola.

Le risultanze ispettive sono state inoltre segnalate ai competenti Uffici Comunali ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Varese per le valutazioni di rispettiva competenza.