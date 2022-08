Domenica 7 agosto a Varese musei gratis

Nuovo appuntamento per l’iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei varesini ogni prima domenica del mese: domenica 7 agosto sarà infatti possibile visitare con ingresso gratuito le due mostre in corso al Castello di Masnago, ovvero l’esposizione dedicata a Renato Guttuso e la mostra incentrata sull’estremo oriente “Il Giappone, disegno e Design”, e per visitare l’allestimento interattivo “La Civiltà delle Palafitte” in corso a Villa Mirabello.

L’obiettivo dell’iniziativa, che non si ferma dunque nel mese di agosto, è quello di favorire la fruizione dei luoghi dell’arte e della cultura.

Tutti i fine settimana è aperto anche l’isolino Virginia, uno dei siti più rilevanti della preistoria europea con i resti del più antico insediamento palafitticolo dell’Arco Alpino e dal 2011 Patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’isola è raggiungibile nei giorni di sabato e domenica con il servizio di navigazione che parte dal molo di Biandronno.

Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale.