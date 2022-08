Donna cade in montagna a Saltrio: interviene il Soccorso alpino

Si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto, l’intervento che ha impegnato i tecnici della Stazione di Varese del Soccorso alpino.

Una donna di 63 anni è caduta mentre era in montagna a Saltrio, con il marito, lungo il sentiero Ficacci e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia.

Dopo l’attivazione, sono arrivate sul posto le squadre del Cnsas, XIX Delegazione Lariana, e i Vigili del fuoco.

L’infortunata è stata raggiunta, condizionata, imbarellata e portata per circa mezz’ora fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato alle 16 ed è finito intorno alle 18.30.