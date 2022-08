Due giorni con Slow Food ad Arcisate: alla Lagozza il Mercato della Terra, dibattiti e laboratori

E’ tutto pronto per l’evento di Slow Food “Aspettando Terra Madre”, che sabato 3 e domenica 4 settembre porterà al Parco Lagozza di Arcisate momenti di dibattito, le bancarelle del Mercato della Terra, la possibilità di pranzare con i prodotti a km zero ma anche laboratori, presentazioni di libri e intrattenimento musicale.

Questa mattina, nella sede della Comunità montana del Piambello la presentazione ufficiale dell’importante appuntamento, dove il filo conduttore sarà “il cibo buono, pulito e giusto” che da anni è la parola d’ordine di Slow Food.

La scelta di Arcisate come location dell’evento non è casuale. Innanzitutto è la sede della Comunità montana, che da almeno sei anni collabora con Slow Food per una serie di progetti sui temi della sostenibilità e della prevenzione attraverso una corretta alimentazione. Il Parco della Lagozza è inoltre nel cuore della Valceresio, una delle “terre alte di Lombardia” a cui è dedicata l’attenzione dei vertici regionali di Slow Food per la valorizzazione dei prodotti delle montagne lombarde.

«Temi come il cibo sano, a km zero, la sostenibilità dell’agricoltura e l’educazione alimentare sembrano scontati – ha detto il presidente del Piambello, Paolo Sartorio – Ma poi bisogna dare concretezza e scientificità a quello che diciamo e qui la collaborazione con Slow Food diventa cruciale, così come quella con l’azienda sanitaria varesina, che sarà tra i protagonisti di “Aspettando Terra Madre”. Abbiamo già portato avanti diversi progetti, anche con le scuole, e proseguiremo in questa direzione, con un ruolo di ente aggregatore».

Un rapporto proficuo quello tra Slow Food e il Piambello, a cui la presenza dell’Asst 7 Laghi darà una marcia in più, come ha spiegato Fabio Ponti, di Slow Food Lombardia: «Questo evento sarà l’occasione per riflettere sull’importanza di una nuova politica del cibo, sotto tanti aspetti, ma sarà anche una festa, con due giorni di Mercato della Terra con tutti i produttori abitualmente presenti a Induno Olona e tanti altri da tutte le province lombarde e dal Piemonte. Ci saranno poi laboratori con degustazioni per imparare a conoscere prodotti del territorio come la Formaggella del Luinese, i vini varesini, il pesce del lago di Monate. Infine, proprio grazie alla nuova partnership con l’azienda sanitaria, ci sarà spazio anche per parlare di alimentazione e prevenzione, con specialisti a disposizione del pubblico per consigli su alimentazione e malattie cardiologiche, diabete e controllo del peso».

Alla presentazione ha partecipato anche Ivan Mazzoleni, direttore socio-sanitario dell’Asst 7 Laghi, che ha confermato la volontà e l’interesse dell’azienda per questo evento: «Un’occasione che ha il sapore della ripartenza, dopo i due anni della pandemia, ma anche un momento “di semina” per nuove idee, per un nuovo approccio ai temi dell’alimentazione e della salute, insomma per fare cultura nel senso più ampio, consapevoli che la nostra “mission” e quelle della Comunità montana del Piambello e di Slow Food sono in sintonia».

Tra i dibattiti in programma anche un’interessante tavola rotonda con gli amministratori della Valceresio a confronto con Alessandra Zambelli, formatrice di Slow Food per l’area Educazione sul tema delle mense scolastiche sostenibili. Il dibattito, in programma sabato 3 settembre alle 18.15, sarà moderato dalla giornalista di Varesenews Eleonora Martinelli.

Qui il programma completo di “Aspettando Terra Madre”