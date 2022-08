Ad Arcisate l’anteprima di Terra Madre 2022, l’evento internazionale di Slow Food

Per due giorni il Parco Lagozza di Arcisate sarà trasformato da Slow Food in un’oasi dedicata al cibo buono, pulito e giusto. Sabato 3 e domenica 4 settembre l’area verde del parco di Arcisate ospiterà infatti “Aspettando Terra Madre”, due giorni di incontri sui temi delle politiche del cibo e della sostenibilità del territorio ma anche di incontri gastronomici e di bancarelle per una spesa “lenta”.

L’evento fa parte delle iniziative organizzate in tutta Italia da Slow Food in preparazione di Terra Madre, incontro internazionale sul futuro del cibo, dell’agricoltura e del pianeta che si svolge ogni due anni e che per il 2022 si terrà a Torino dal 22 al 26 settembre. Ogni regione ha organizzato un evento e per la Lombardia la condotta Slow Food di Varese ha candidato la Valceresio.

«Terra Madre è una manifestazione molto importante – racconta Fabio Ponti, responsabile della condotta varesina – Per cinque giorni vedrà riunite a Torino tutta la comunità internazionale di Slow Food, insieme ai ricercatori, ai produttori, ma anche ad università, cuochi e politici. Tutti insieme per discutere dei temi centrali dell’alimentazione, dell’ambiente, del diritto al cibo e di tutto ciò che è legato a una certa idea di cibo, appunto buono, pulito e giusto. L’evento di Arcisate sarà un’interessante momento di confronto su questi temi nel nostro territorio in vista dell’appuntamento di Torino».

“Aspettando Terra Madre” si apre sabato 3 settembre alle 10 con un convegno sul tema “Le food policy del nostro territorio”, argomento attualissimo proprio in Valceresio, dove Comunità montana del Piambello (che sostiene l’evento), Slow Food e i Comuni hanno sottoscritto nel 2021 un accordo per una “food policy” locale.

Nel pomeriggio sono in programma la presentazione del libro “Vigna vista mare” di Carlo Casti, un laboratorio con il pescatore del lago di Monate Peppo Del Torchio e una tavola rotonda con la partecipazione degli amministratori dei Comuni della Comunità Montana del Piambello sul tema del cibo nelle mense scolastiche e sulla possibilità di promuovere una alimentazione più attenta e rispettosa dei prodotti del territorio.

Si potrà cenare con le preparazione dei cuochi del De Filippi di Varese, realizzati con i prodotti proposti nei mercati di Slow Food, e infine per chiudere la serata si potrà assistere a uno spettacolo musicale del gruppo Dana Soul Band.

Domenica 4 settembre si apre la giornata con un laboratorio del Consorzio Tutela Formaggella del Luinese e dell’Associazione Vini Varesini. A seguire il pranzo con i “Cuochi erranti“, due importanti cuochi bresciani che sono ormai delle star agli eventi di Slow Food.

Nel pomeriggio, a merenda, sarà presentato e valorizzato il salamino tipico di Arcisate, il Ciumm, mentre i bambini potranno partecipare ad un laboratorio sul formaggio. Si cena con gli Alpini, che insieme alla Pro loco di Arcisate supportano l’organizzazione, e uno spettacolo musicale con i Karman’s.

«Per tutta la durata di “Aspettando Terra Madre” saranno inoltre presenti i produttori che animano il Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona, insieme a tanti altri dei mercati lombardi – ricorda Ponti, responsabile regionale dei Mercati della Terra – Un “mercato dei mercati” dove si potranno acquistare tantissimi prodotti buoni e sostenibili».

Qui potete scaricare tutto il programma di “Aspettando Terra Madre”