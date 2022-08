Fine delle ferie politiche: riprendono le schermaglie tra minoranza e maggioranza in consiglio comunale a Varese

Sono ricominciate dopo la pausa agostana le schermaglie politiche tra minoranza e maggioranza in consiglio Comunale a Varese.

Dopo l’ultimo, tribolato consiglio comunale di fine luglio che doveva durare due giorni e si è concluso, dopo il clamoroso abbandono dei banchi da parte della minoranza, alle 22.30 della prima giornata, e che aveva portato inoltre con sè la “minaccia” di un consiglio comunale straordinario da organizzare a brevissimo, in realtà le acque si sono calmate per tutto il mese di agosto.

Ora però il mese di ferie per eccellenza sta per concludersi e l’opposizione riprende le questioni lasciate in sospeso: in una lettera di richiesta di convocazione del consiglio comunale firmata da Matteo Bianchi (Lega), Barbara Bison (Lega), Luca Boldetti (Polo delle Libertà), Stefano Clerici (Varese Ideale), Salvatore Giordano (Fratelli d’Italia), Roberto Puricelli (Per una grande Varese), Stefano Angei (Lega) e Simone Longhini (Polo delle libertà), i consiglieri di minoranza infatti chiedono che si possa “discutere e deliberare” in un consiglio comunale straordinario (che andrà quindi convocato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta) in merito alle mozioni depositate in occasione dell’ultimo consiglio da Stefano Clerici, che riguarda il nuovo servizio di Igiene Urbana, e da Barbara Bison riguardo la commissione per il paesaggio.

Quest’ultima è una proposta di modifica che, se prima del consiglio comunale del 28 luglio aveva come obiettivo quello di approvarlo con gli emendamenti della minoranza, ora sarà invece finalizzato a cambiare il regolamento già approvato proprio in assenza della minoranza.