Tutta la minoranza abbandona il consiglio di Varese: “Hanno buttato all’aria il patto tra capigruppo, la maggioranza è inaffidabile”

Un clamoroso abbandono da parte di tutti i consiglieri della minoranza: è avvenuto nella seduta del consiglio comunale di Varese di questa sera, 26 luglio 2022.



Il motivo? «Un clamoroso voltafaccia della maggioranza, che in commissione capigruppo ha fatto con noi un patto per discutere tutte le nostre mozioni nel consiglio comunale del 26 e 27 luglio invece che in un consiglio straordinario come da noi richiesto, e poi ha rovesciato quello stesso patto in consiglio comunale» hanno detto Barbara Bison, capogruppo della Lega, e Luca Boldetti, capogruppo del Polo delle Libertà.

Il perchè di questa decisione è ancora tutto da comprendere, da una parte e dall’altra: intanto, il consiglio comunale ha votato e approvato il nuovo regolamento della commissione paesaggio alla presenza dei soli membri della maggioranza.

Inoltre, in questo consiglio comunale non verranno votate le mozioni di Stefano Clerici sulla nuova Igiene Urbana, la mozione di censura nei confronti del presidente del consiglio comunale presentata dai capogruppi di minoranza, la mozione sulle pietre d’inciampo, sugli alpini e sul potenziamento delle misure di sicurezza presentate da Barbara Bison, perchè assenti i proponenti.