Investito un ciclista in via Torino a Gallarate

Poco dopo le 21 di martedì 16 agosto, in via Torino, angolo via XXII Marzo, a Gallarate, un ciclista è stato investito da un’automobile. L’uomo, sulla quarantina, è stato immediatamente soccorso dai sanitari della croce rossa dell’ospedale di Gallarate uscita in codice giallo, sul posto anche i vigili urbani. L’intervento si è risolto in codice verde.