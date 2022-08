È la giornata internazionale del cane

Cura la casa quando non ci siamo, ed è sempre felice di accoglierci quando torniamo. Il cane, si sa, è il migliore amico dell’uomo e il 26 agosto in tanti paesi del mondo si celebra la Giornata internazionale dedicata proprio a lui.

Spillo e Irina

A dare il via alla ricorrenza nel 2004 è stata l’autrice statunitense e attivista per la tutela degli animali Coleen Paige. Il 26 agosto è una data importante per la donna. Proprio quel giorno, infatti, la sua famiglia decise di adottare il suo primo cane da un canile vicino quando Paige aveva dieci anni.

Nata negli Stati Uniti e poi diffusa in molte altre località, la Giornata internazionale del cane vuole celebrare tutti gli amici a quattro zampe, far sapere quanti siano i cani che hanno bisogno di una famiglia, ma anche ringraziarli per il lavoro che tanti cani svolgono in situazioni di emergenza, per garantire la sicurezza e assistere le persone affette da handicap.