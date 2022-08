Musica nelle Residenze Storiche torna a Galliate Lombardo

A settembre le note della grande musica classica risuoneranno a Villa Calmia. Anche il Comune di Galliate Lombardo partecipa a Musica nelle Residenze Storiche, la rassegna musicale che da diciotto estati porta la musica nei luoghi più suggestivi del Varesotto. La nuova amministrazione, insediatasi lo scorso giugno, aggiunge alle tredici date previste un evento fuori programma.

L’appuntamento è per venerdì 16 settembre alle ore 20.45 presso Villa Calmia (Strada della Vigna d’Oro, 4).

I protagonisti della serata saranno i giovani professionisti dell’Orchestra Canova di Varese, diretta da Enrico Saverio Pagano e accompagnata dal violino Ruben Giuliani.

L’orchestra, definita da La Repubblica “una delle migliori realtà giovanili in circolazione”, si esibirà nelle musiche di diversi compositori del Classicismo: Boccherini, Vivaldi, Couperin e Rameau.

La location scelta, Villa Calmia, è nota per l’eleganza e per la posizione suggestiva, che le dona una vista mozzafiato sul lago di Varese e sulle Prealpi varesine. Sarà per questo una cornice di straordinaria bellezza per una serata dedicata a musica e cultura, con artisti accreditati a livello nazionale. L’Orchestra Canova si è esibita, infatti, in luoghi come l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Festival della cultura di Bergamo e il Teatro Comunale di Mantova, collaborando con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Simone Zanchini, Manuela Custer, Tommaso Lonquich e Gabriele Cassone.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 351 5280248. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.