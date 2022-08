Notte bianca nei rifugi antiaerei di Varese

Ci saranno due distinte postazioni del Gruppo Speleologico Prealpino agli ingressi dei rispettivi rifugi, quello ubicato in via Copelli, alle spalle delle piscina comunale e quello in via Canova, angolo viale Valganna a Biumo Inferiore

L’Amministrazione Comunale di Varese e il Gruppo Speleologico Prealpino hanno organizzato una singolare e piacevole attrattiva: l’accesso ai due più importanti rifugi antiaerei risalenti alla seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando del rifugio dei Giardini Estensi e del rifugio di Biumo Inferiore, struttura sotterranea che, a differenza della prima, viene aperta alle visite pochissime volte.

L’evento, denominato “Notte bianca nei rifugi antiaerei – dall’afa cittadina al brivido del sottosuolo”, si svolgerà nella serata di sabato 6 agosto dalle ore 21 alle 23.30 e avrà lo scopo di attirare sul posto appassionati e curiosi nella cornice suggestiva di percorsi sotterranei che regaleranno al pubblico occasione di conoscenza di vicende storiche che hanno drammaticamente caratterizzato la vita di Varese negli anni 1943-44.

In quel periodo, infatti, nel sottosuolo cittadino vennero ricavati vari rifugi per difendere la popolazione dai bombardamenti, strutture sotterranee realizzate nei rioni più popolati allo scopo di offrire una via di salvezza a quante più persone si potesse. A distanza di molti anni, grazie agli accordi intercorsi tra il Gruppo Speleologico Prealpino e l’Amministrazione Comunale di Varese, è stato possibile riaprire al pubblico questi interessanti siti.

Il programma prevede la presenza di due distinte postazioni del Gruppo Speleologico Prealpino agli ingressi dei rispettivi rifugi antiaerei, quello ubicato in via Copelli, alle spalle delle piscina comunale e quello in via Canova, angolo viale Valganna a Biumo Inferiore. Per quanto riguarda il bunker sotto i Giardini Estensi, gli speleologi hanno recentemente dotato tale struttura di impianto di illuminazione, mentre in quello di Biumo sarà necessario procedere utilizzando un casco con apposito impianto luce, che verrà consegnato ai presenti dagli organizzatori. Essendo necessario pianificare il flusso delle visite, soprattutto nel rispetto delle normative Anticovid, si raccomanda la prenotazione; in tal caso sarà sufficiente lasciare il nominativo dei partecipanti e l’orario all’indirizzo mail info@speleoprealpino e in breve tempo si otterrà risposta, con la conferma della fascia oraria disponibile.

Coloro che aderiranno a questa proposta potranno trascorrere un’oretta diversa dal solito, un dopocena davvero originale con un eccitante e simpatico salto nella storia di questa città. Gli organizzatori consigliano di giungere a piedi, soprattutto per la scarsità di parcheggi nelle zone attorno ai rifugi, problema ancor più evidente il sabato sera.

Con la prenotazione si riceverà via mail una cartina dettagliata con le indicazioni per raggiungere i due siti e tempi di percorrenza. Al termine della visita si riceverà un opuscolo ricordo, con immagini ed informazioni sulla storia dei due siti. All’interno dei rifugi si consiglia l’uso della mascherina. Si tratta di un’iniziativa gestita attraverso il volontariato, quindi non è prevista una tariffa per accedere ai rifugi; verrà solo chiesta ai partecipanti un’offerta di qualche euro per contribuire alle spese d’acquisto delle batterie e degli impianti luce dei caschi, la manutenzione del sito e la stampa degli opuscoli illustrati.