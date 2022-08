Una Notte da Lupi, con la guida, in vetta al Monte Chiusarella

Controvento trekking propone per il 20 agosto una passeggiata al tramonto in vetta della Chiusarella, per ammirare il panorama e raccontare del ritorno del Lupo sulle Alpi

Con la sua caratteristica croce e con il suo panorama a 360 gradi, il Monte Chiusarella, nel cuore del Parco del Campo dei Fiori, sopra la Rasa di Varese, è un vero e proprio balcone naturale sulla Valle dei Laghi e sulle Alpi. Controvento Trekking propone per sabato 20 agosto una passeggiata al tramonto (ritrovo alle ore 18.30 al cimitero della Rasa), per salire in cima, fino alla vetta del Chiusarella.

“Al tramonto ci apparirà in tutta la sua estensione la Valle dei Laghi – spiegano i promotori – il luogo ideale per raccontare del ritorno del Lupo, della situazione del lupo in Italia, della sua lotta per tornare sulle nostre montagne, e dei falsi miti e dei reali comportamenti di questo nobile predatore“.

La partecipazione è aperta a tutti, dagli 8 anni in su.

