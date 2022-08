Oltre 200.000 euro non dichiarati intercettati a Ponte Chiasso e a Como Brogeda

Oltre 200.000 euro non dichiarati intercettati al valico di Como Brogeda. È la somma individuata nelle scorse ore, nell’ambito dell’attività di controllo, dai funzionari ADM e dai militari della Guardia di Finanza in servizio presso il valico stradale di Ponte Chiasso e presso il valico autostradale di Brogeda. 204.863, per la precisione, la somma individuata sia in entrata sia in uscita dal paese.

Nel primo caso, in entrata sul territorio nazionale attraverso il valico autostradale di Brogeda, sono stati ritrovati, nel bagaglio personale di una persona, 101.693,41 euro, in divise diverse (tra cui euro, dollari americani e zloty polacchi), a fronte della dichiarazione di portare al seguito “solo” la somma di 4.280 euro.

Nell’altro caso, in uscita dal territorio nazionale attraverso il valico stradale di Ponte Chiasso, a seguito di una accurata ispezione, sono stati rinvenuti 103.170 euro, in banconote di diverso taglio occultati all’interno di un’autovettura.

In entrambi i casi, i trasgressori non hanno potuto essere ammessi al beneficio dell’oblazione immediata in quanto l’eccedenza superava il limite di 40.000 euro e, pertanto, si è proceduto, nei termini di legge, a sequestrare il 50% dell’eccedenza stessa.