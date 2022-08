Più di 100 a Ispra per la Festa del bambino pescatore

Una giornata dedicata a bambini e ragazzi per conoscere la bellezza del Lago Maggiore attraverso la pesca. Domenica 28 agosto sul lungolago di Ispra, l’Associazione Pescatori Ispresi ha promosso la settima Festa del bambino pescatore.

Sono stati tantissimi a partecipare, più di 100 bambini premiati dal vicesindaco Angelo Granata: le lenze sono state lanciate alle 8.30 e i bambini e le bambine dai quattro ai 14 anni hanno potuto sperimentare l’esperienza della pesca.

«Siamo molto contenti, è stato un grande successo, i ragazzi si sono divertiti e sono stati tutti premiati. Il nostro scopo – spiegano gli organizzatori – è quello di far divertire i bambini e far loro conoscere quanto può essere bello il nostro lago vissuto insieme ai propri amici e alle loro famiglie in un ambito di puro divertimento. È stata una mattinata di pesca tra amici. Come associazione vogliamo promuovere il nostro territorio e cercare di trasmettere il rispetto per il nostro Lago».