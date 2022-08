Quattro Borse di Studio per gli studenti meritevoli di Casciago, in memoria di Dante Parietti

A Casciago tornano le borse di Studio intitolate a Dante Parietti, socio fondatore della Pro Loco del paese scomparso nel luglio del 2015 dopo una lunga malattia.

L’associazione casciaghese, in accordo con la famiglia di Dante, ha deciso di tornare ad erogare le Borse di Studio per gli studenti e le studentesse più meritevoli residenti nel comune di Casciago.

Le Borse di Studio sono nate per volontà della Pro Loco di Casciago hanno lo scopo di incoraggiare i giovani meritevoli a proseguire gli studi nelle medie superiori premiando il loro impegno, ma non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore.

Le Borse in palio sono 4, 2 per gli studenti che quest’anno hanno terminato la scuola secondaria di primo grado e si iscriveranno per la prima volta ad una scuola superiore e 2 per chi è già frequentante una scuola superiore (ragazzi nati tra il 2004 e il 2008) per ricordare il socio fondatore Dante Parietti, diplomato in Agraria.

I fondi sono reperiti grazie ad una sorta di fondo Borsa di Studio nel quale confluiranno nel corso degli anni eventuali donazioni o raccolte ad hoc, mantenendo comunque sempre costante l’importo complessivo di € 800,00 (da suddividersi tra le 4 borse di studio) consistenti in buoni acquisto spendibili in negozi indicati dall’associazione.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31/10/2022; le domande, in formato cartaceo, dovranno pervenire tramite posta presso la sede Associazione Pro Loco Casciago piazza De Gasperi 1, Casciago.o via email all’indirizzo borsadistudio@prolococasciago.it allegando tutta la documentazione richiesta consultabile sul sito della Pro Loco di Casciago, dove sono elencati anche i parametri di assegnazione, le modalità di scelta dei vincitori e i criteri di ammissibilità.