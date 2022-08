Romeo si è perso

Da mercoledì Romeo, il gatto di Alessia, non torna nella sua casa di via Varese a Taino. Ha tre anni e ha il microchip.

È molto dolce e soffre di anemia, non è mai stato così tanto lontano da casa, teme che sia rimasto incastrato o chiuso da qualche parte come un garage o una cantina. Chi lo vedesse può contattare il numero è 3313197787.