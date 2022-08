Simba cerca una casa e una famiglia che gli dia tanto amore

Simba è un bellissimo cucciolotto nato in agosto 2021, di taglia medio piccola, buono ed affettuoso, adatto a tutti.

Potete vederlo e adottarlo, previo appuntamento, al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Milano, in via Martiri di Cefalonia 18 a Segrate.

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno, dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00