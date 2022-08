Torna il bel tempo fino a mercoledì

Torna per il fine settimana il bel tempo in Lombardia, con probabile estensione fino a mercoledì 24 agosto. Queste le previsioni del Centro Geofisico Prealpino. Il vortice depressionario che ha infatti attraversato nella giornata di giovedì il Nord Italia con piogge e temporali, si sposterà da oggi verso il Veneto e l’Adriatico con graduale miglioramento del clima.

Nello specifico, per venerdì 19 agosto è previsto “al mattino nuvoloso all’Est con alcune piogge e temporali. Schiarite e perlopiù asciutto su Lombardia occidentale e Piemonte. Dal pomeriggio miglioramento, più soleggiato con residua instabilità sulla Valtellina. In serata cielo sereno, con vento da Nord sulle Prealpi e a tratti fino in pianura”.

“Ben soleggiato, limpido e ancora ventilato da Nord sulle Prealpi, a tratti fino in pianura” invece per sabato 20 agosto, giornata che sarà caratterizzata anche da nuvole lungo le Alpi di confine e cumuli pomeridiani su Valtellina e alto Garda con debole rischio di un temporale, mentre altrove non sono previste precipitazioni.

Per domenica 21 agosto tempo ben soleggiato e temperature stazionarie, con solo velature di nubi alte in serata.