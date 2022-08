Tutto pronto per la Lesa Cup di tennis: da martedì 23 i match del tabellone principale

L’evento clou del tennis sulle rive del Lago Maggiore è pronto a decollare: tra domenica 21 e lunedì 22 agosto prende il via (con le partite del tabellone di qualificazione) la seconda edizione della Lesa Cup, torneo Futures inserito nel circuito ITF con la qualifica di M25, ovvero un montepremi di 25mila dollari.

Sui campi in terra rossa del Tennis Sporting Lesa sarò messo in palio un titolo che lo scorso anno fu appannaggio del francese Matteo Martineau, attuale numero 390 del ranking mondiale. Il tabellone principale sarà formato da 32 giocatori (8 quelli provenienti dalle qualificazioni) con le partite che prenderanno il via da martedì 23 agosto; il programma prevede anche il torneo di doppio con 16 coppie. (foto di Roberta Corradin/V2 Media)

In attesa del programma più dettagliato e dell’elenco dei tennisti impegnati, la Lesa Cup ha annunciato una partnership con lo Stresa Festival, rassegna internazionale di musica grazie al quale sabato 27 agosto si svolgerà un concerto direttamente sul campo da tennis con la presenza della Banda Osiris. Quattro musicisti che giocheranno con la musica e la comicità teatrale.

La Lesa Cup è organizzata dal Tennis Sporting Lesa e da Sport Watchers con la collaborazione del network Tennistalker e le partite saranno trasmesse sul sito e sulla app ufficiali dell’ITF. Il supervisore sarà l’esperto Massimo Morelli mentre la direzione del torneo è affidata a Tommaso D’Onofrio. L’accesso ai campi sarà gratuito per gli spettatori: un motivo in più per godere dello spettacolo tennistico sulla sponda del Verbano.