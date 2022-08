Ucciso il numero due di al Qaeda, aveva preso il posto di Bin Laden

In un attacco compiuto dalla CIA con un drone a Kabul, in Afghanistan, è stato ucciso Ayman al Zawahri, il leader dell’organizzazione terroristica al Qaeda dopo l’uccisione di Osama bin Laden, nel 2011. La notizia è stata confermata dal presidente statunitense Joe Biden, dopo che era stata anticipata da tutti i principali giornali statunitensi. Biden ha aggiunto che nessuno della famiglia di Zawahri è stato ucciso e non ci sono state vittime civili.

Il vice di al Qaeda, un medico egiziano Ayman al-Zawahiri, sarebbe stato ucciso nei raid aerei nei dintorni di Jalalabad.

L’uccisione di Zawahri è considerata un grande successo per l’antiterrorismo statunitense, 11 mesi dopo il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan seguito dalla conquista di Kabul da parte dei talebani. Zawahri era infatti il più stretto collaboratore di Bin Laden e uno dei leader di al Qaeda: a lui vengono attribuiti i più gravi attentati terroristici contro obiettivi americani nel mondo, tra cui quelli dell’11 settembre 2001 a New York e a Washington, nel quale furono uccise quasi 3mila persone.