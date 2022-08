Vivono a Malpensa, si sposano a Varese: il matrimonio di Attilio e Dolores a palazzo Estense

Non è da tutti coronare trent’anni d’amore con una cerimonia di matrimonio speciale.

E men che meno lo è se si è passata una vita tribolata come quella di Attilio e Dolores, che non hanno una casa e vivono letteralmente da anni nell’aeroporto di Malpensa, ma che sono molto conosciuti a Varese soprattutto nell’ambito della solidarietà, che si è presa cura per quel che è possibile di questa coppia tanto dolce quanto sfortunata.

Oggi il loro sogno d’amore è stato coronato, ed è diventato un atto ufficiale, nella sala Matrimoni di Palazzo Estense, e a dichiararli marito e moglie è stato il sindaco Davide Galimberti, che ha non solo concesso la sala ma anche celebrato il rito civile.

Ad assistere alla cerimonia innanzitutto i due testimoni: Mariarosa Sabella, che da anni gestisce il centro diurno per senzatetto “Il Viandante” di cui Attilio e Dolores sono frequentatori abituali, e Davide Franzi, volontario dell’associazione pane di sant’Antonio, per la sposa.

Ma anche molti amici tra coloro che li hanno seguiti nelle loro tribolazioni: tra le quali c’è la storica attivista per i senzatetto Maura Aimini, che si è occupata professionalmente del “trucco e parrucco” della sposa, ma anche il medico di frontiera Filippo Bianchetti o altri volti noti dell’accoglienza cittadina.

Dopo la bella cerimonia a palazzo Estense e le foto di rito, la festa si è spostata nel centro “Il Viandante” di via Bainsizza, dove si è tenuto il pranzo di nozze, con tutti gli amici.

GIORNATA SPECIALE E LUNA DI MIELE IN VIALE BELFORTE PER I DUE SPOSINI

A rendere speciale la giornata sono stati in molti, con il coordinamento di Mariarosa Sabella, l’anima del centro diurno il Viandante, che accoglie quotidianamente decine di senza tetto e persone in difficoltà.

Al vestito per la sposa, per esempio, hanno pensato le Caritas di Gallarate e Vedano, e quella di Gallarate ha pensato a quello dello sposo.

Al trucco e parrucco ha pensato la storica attivista per i senzatetto Maura Aimini, che di professione è parrucchiera ed estetista, alla torta ha pensato il gruppo Alpini di Varese, e le donne del gruppo hanno pensato al bouquet della sposa.

Il cibo del pranzo di nozze fa parte di ciò che viene donatoal centro da Banco Alimentare tramite il Gulliver. Carne e altri cibi “di lusso” sono stati acquistati grazie a una serie di offerte per l’occasione di privati cittadini.

Queste offerte hanno permesso anche tre giorni di “viaggio di nozze” in un vero hotel, invece che sulle sedie di un aeroporto. La meta del viaggio ai più può sembrare semplice, ma è è invece per loro già straordinaria: tre notti in albergo in viale Belforte, con tanto di colazione in pasticceria e cena offerta.

INSIEME DA TRENT’ANNI, A MALPENSA DA CINQUE

Attilio e Dolores hanno coronato con le nozze una vita insieme: sono uniti infatti da trent’anni, e nei primi anni erano una coppia normale, senza problemi particolari.

I guai sono iniziati poco più di cinque anni fa, dove un periodo brutto sia dal punto di vista economico che di salute – dei guai al ginocchio hanno, per esempio, ridotto in carrozzina Dolores – li hanno ridotti letteralmente sulla strada: da cinque anni hanno come tetto ogni notte l’aeroporto di Malpensa. Il matrimonio però, e tutto il bene che ne è scaturito, sembra portar loro fortuna: l’aiuto dell’associazione “Sanità di frontiera” ha permesso a lei di operarsi e rendere possibile camminare, anche se con qualche difficoltà, e ora è in attesa della seconda, risolutiva, operazione. Mentre per Attilio sono arrivate le prime proposte di lavoro, e nei prossimi giorni avrà i primi colloqui. Il regalo che ora tutti noi possiamo sperare per loro è il ritorno alla normalità, ora come marito e moglie.