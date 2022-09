Ad Angera controlli sulle strade: 18 ubriachi alla guida sabato sera, via le patenti

Durante la nottata di sabato scorso, i carabinieri della Stazione di Angera hanno eseguito un controllo straordinario alla circolazione stradale finalizzato alla prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Nel corso del servizio, sono state fermate oltre 60 autovetture e sanzionate per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) 18 persone, a cui è stata anche ritirata la patente di guida. I militari hanno infine comminato agli automobilisti sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.