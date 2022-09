Al Verbania di Luino la mostra “Arte d’altrove” di Askeur, uno dei simbolisti più importanti al mondo

Dopo il premio al festival di Cannes Massinissa Askeur, uno dei simbolisti più importanti al mondo, approda a Luino con una mostra inedita dal titolo: “Arte d’altrove”. Le opere, esposte nelle sale di Palazzo Verbania, saranno visitabili dal 9 all’11 settembre e l’ingresso è gratuito.

Biografia d’autore:

Artista autodidatta di origini berbere, Massinissa Askeur nasce il 4 gennaio 1987 ad Algeri, dove vive sino all’età di vent’anni. Sin dalla prima giovinezza viaggia per tutto il nord Africa con il padre medico, entrando in contatto con diverse culture e tradizioni. Dopo aver terminato i suoi studi in ambito umanistico, inizia a viaggiare per l’Europa e nel bacino del Mediterraneo, appassionandosi all’arte, alla storia e alla filosofia antica greco-romana. Oggi vive sulle Prealpi lombarde al confine con la Svizzera con sua moglie Martina e i suoi due figli Noah e Théa. Nel 2017 intraprende un progetto ambizioso che lo porta a creare una propria collezione di orologi, Napoleon Watches, ricevendo un riconoscimento dal Consolato d’Algeria a Milano. Nel frattempo, consolida il suo interesse nella cinofilia, dando vita a un centro cinofilo e a un albergo per cani in provincia di Varese. Dal punto di vista artistico, coltiva un profondo interesse per il disegno, la pittura e la scultura. Nelle sue opere s’ispira costantemente alle culture e alle tradizioni mediterranee presenti e passate, mantenendo un profondo legame con le sue origini berbere e ricercando, nel simbolo, una via di comunicazione immediata e, al contempo, introspettiva.