Angera ritrova le sue matrone: il museo archeologico rinnova i suoi spazi

Il Museo Archeologico di Angera rinnova i suoi spazi, con un nuovo allestimento, che sarà inaugurato venerdì 30 settembre alle 17.30.

La nuova disposizione di locali e collezioni del museo di via Marconi 2 è incentrata sul cosiddetto “Altare delle Matrone”, scoperto ad Angera nel 1909 e confluito nelle collezioni dei Musei Civici di Varese: ora quel prezioso manufatto in qualche modo “torna a casa”, grazie ad una replica fedelissima – in scala 1:1 – realizzata attraverso l’uso delle nuove tecnologie e ad una inedita collaborazione pubblico-privato.

Un risultato possibile grazie al contributo di tanti professionisti e ai finanziamenti del bando Innovamusei, promosso da Unioncamere Lombardia, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

Venerdì 30 settembre 2022, alle 17.30, il progetto e lo spazio rinnovato saranno presentati da relatori d’eccezione. Un’occasione per vedere in anteprima l’Altare delle Matrone, che sarà possibile scoprire da vicino e perfino toccare, trattandosi appunto di una riproduzione.

Evento gratuito su prenotazione: prenotazioniangera@gmail.com