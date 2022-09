Annullamento del Criterium 2022, il sindaco Airoldi: “Necessità impellente e inderogabile”

È di alcuni giorni fa l’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di Saronno dell’annullamento dell’edizione 2022 del Criterium, la competizione ciclistica che lo scorso anno l’amministrazione Airoldi aveva deciso di promuovere per la prima volta in città. Competizione che la Giunta comunale ha deciso quindi di rinviare al 2023, non senza polemiche e critiche da parte di alcuni gruppi di minoranza.

Sindaco quali sono le motivazioni che hanno portato al rinvio al 2023 del Criterium? «Innanzitutto mi fa piacere notare che la competizione abbia riscosso un grande interesse l’anno scorso in città, tanto è vero che la sospensione dell’edizione 2022 ha generato una serie di domande e critiche. Però che questi interrogati vengano da un cittadino comune è più che comprensibile, ma lascia basiti che vengano da qualche ex assessore o da qualche consigliere comunale, che avendo fatto parte della maggioranza e magari della Giunta, dovrebbe sapere cosa significa organizzare un evento. In sintesi posso dire che con l’aggiunta di una serie di grandi eventi, non previsti nel momento in cui avevamo deciso di organizzare per il 18 di settembre la gara Criterium, la macchina organizzativa comunale non ce l’avrebbe fatta a gestire anche questa gara, che impegna non poco sia in fase di preparazione, sia in fase di esecuzione».

Si spieghi meglio. «Con l’organizzazione del Criterium siamo partiti a febbraio. Nel corso del tempo però si sono aggiunte le elezioni la domenica successiva al 18, che richiedono tra l’altro giorni di allestimento, si è aggiunto il festival Terra Mater, che dura un mese ed è fatto da oltre 40 eventi. Si è aggiunta poi dal 1 al 9 ottobre la presenza in città della statua della Madonna di Fatima; è un evento religioso, ma che comporta il movimento di migliaia di persone e a cui hanno già aderito l’arcivescovo di Milano, il segretario personale di Benedetto XVI e si attende la risposta da parte del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. La domenica successiva al 18, cioè il 25 settembre oltre alle elezioni avremo anche la co-presenza della Strasaronno e del “51 GP Città di Saronno”. La domenica precedente il 18 settembre invece, cioè l’11, ci sarà la manifestazione Sport al Centro. Tra l’11 e il 18 settembre è in programma la “Saronno Bike week”, con 7 giorni di eventi. È evidente insomma che verrà richiesto un impegno non indifferente alla Polizia locale per garantire la sicurezza di questi eventi. Le risorse comunali però non sono infinite, anche perché l’amministrazione che ci ha preceduto ha ridotto il numero di dipendenti comunali di 50 unità».

Troppo onerosa la gestione di tutti questi eventi per la macchina comunale quindi? « Al di là della sterile polemica, credo che non sia difficile capire che con una tale concentrazione di eventi, di cui alcuni di questi significativamente impattanti sono arrivati dopo la decisione di organizzare la Criterium, comportava il fatto che in qualche modo avremmo dovuto togliere qualcosa per dare un po’ di respiro alla macchina comunale. Non posso chiedere l’impossibile alle risorse comunali che già fanno quasi l’impossibile. Abbiamo parlato di Polizia locale, ma chiaramente sono coinvolti anche l’Ufficio Sport e l’Ufficio Cultura. Non possiamo pretendere straordinari per un mese consecutivo senza nessuna interruzione. Anche perché abbiamo parlato ora solo del mese di settembre, ma arriviamo dai mesi di giugno e luglio, dove non c’è stata tregua. Quindi di fronte alla necessità impellente e inderogabile di dover togliere qualcosa, abbiamo deciso di rimandare la gara Criterium, perché nonostante ci tenessimo molto, era l’ultima nata, che veniva gestita appoggiandosi sull’esterno».

Quando è maturata la decisione di sospendere l’edizione 2022? «L’abbiamo deciso alla fine di luglio, quando abbiamo capito che tutte queste cose insieme sarebbero state impossibili da gestire».

A livello organizzativo l’annullamento dell’evento ha comportato dei disguidi? «Fortunatamente no, perché la società con cui eravamo in contatto l’anno scorso ha capito le motivazioni che ci hanno portato a prendere questa scelta. La riproporremo sicuramente l’anno prossimo».

Non sarà un addio quindi. Appuntamento al 2023? «Appuntamento al prossimo anno, nella speranza che le assunzioni che stiamo facendo ci diano la possibilità di rimpolpare un po’ gli uffici e che se si ripeterà, come ci auguriamo, Terra Mater, lo sapremo in anticipo a differenza di quest’anno. Quindi muovendoci in anticipo, come abbiamo fatto quest’anno, dovremmo riuscire a realizzare l’edizione 2023 del Criterium».

Dopo la notizia dell’annullamento dell’edizione 2022 del Criterium, qualcuno ha ricordato della storica Tre Valli Varesine, che per due anni ha avuto partenza proprio da Saronno. « L’anno scorso la prima edizione della Criterium ha garantito una copertura su Saronno del TGR Lombardia di 3 minuti. Quando da Saronno partiva la Tre Valli Varesine c’era una copertura di 3 minuti sulla Tre Valli Varesine, di Saronno non c’era neanche un fotogramma. Credo di aver detto tutto».