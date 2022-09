Bimbi piccoli e gioco, un incontro in biblioteca a Gazzada Schianno

“Ti presento un gioco” è il titolo dell’incontro che si terrà a Gazzada Schianno sabato 24 settembre alle ore 10.00. Presso la Sala Polivalente della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno con la pedagogista Sara Trivero (Il Melograno di Gallarate. Centro Informazione Maternità e Nascita) affronterà con i partecipanti il tema del gioco attraverso le tappe evolutive del bambino da 0 a 3 anni.

“Il gioco è il lavoro del bambino” sosteneva Maria Montessori. Questa espressione racchiude il significato di questo incontro in cui verrà presentata la scala evolutiva della prima infanzia attraverso le tappe evolutive che contraddistinguono i passaggi di crescita dei bambini e delle bambine.

A ciascuna tappa corrispondono cambiamenti e passaggi di crescita da un punto di vista fisico, emotivo e cognitivo e le relative acquisizioni di competenze e abilità.

Il gioco s’inserisce come strumento necessario in questo percorso evolutivo, perché permette ai bambini di sperimentare il mondo attraverso il piacere di “fare” col proprio corpo, in maniera spontanea e assecondando tempi naturali di sviluppo.

Ad ogni tappa evolutiva corrispondono diverse acquisizioni di competenze, su cui il bambino e la bambina possono lavorare con proposte di gioco pertinenti e mirate, che l’adulto di riferimento può proporre, volte a soddisfare bisogni specifici ed in continuo cambiamento.

L’organizzazione dell’incontro è a cura della Biblioteca Comunale e del Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini all’interno del progetto “Appassionatamente inconsapevoli. Lettori che non sapevano di esserlo” e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Per maggiori informazioni e iscrizioni biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it