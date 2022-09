Bottiglie, vestiti e spazzatura, i volontari puliscono la grotta della Cupoletta

La stagione estiva volge al termine e con l’arrivo dell’autunno riprendono le attività di pulizia delle aree verdi dei volontari dell’associazione informale Partetuttodanoi. Se le attività si sono concentrate e si concentreranno sempre nei territori comunali di Samarate (dove il gruppo si è formato), Mornago e Varano Borghi (grazie all’opera di un gruppo parallelo autocostituito) non mancano tuttavia iniziative di pulizia in altri territori.

Per dare inizio in maniera originale alla stagione 2022-23 i volontari hanno scelto come sito da ripulire la grotta della Cupoletta in Campo dei Fiori. Antonio Premazzi, volontario dell’associazione e vice presidente di Federazione Speleologica Lombarda e il Curatore del Catasto Speleologico spiega: «Questa stagione l’abbiamo voluta cominciare in maniera davvero originale, partendo da una grotta perché purtroppo il malcostume e la maleducazione raggiungono anche i luoghi più remoti e più fragili di questo nostro, maltrattato, territorio».

E continua: «La grotta della Cupoletta (uno degli oltre 160 ingressi di cavità naturali censiti nel massiccio di Campo dei Fiori) in particolare fu intercettata nel 1967 durante i lavori di costruzione di via Monte Tre Croci, la sterrata che collega Piazzale Pogliaghi a via Campo dei Fiori. Da allora l’ingresso della cavità è sbarrato da un cancello metallico (recentemente rinnovato dal Parco del Campo dei Fiori nell’ambito di un Progetto riguardante la tutela dei chirotteri) per evitare cadute accidentali. Questo però non ha preservato la cavità dalla maleducazione dei passanti che, nel corso degli anni, hanno lanciato all’interno lattine, bottiglie e altri rifiuti di vario genere a cominciare da abiti e calzature dismessi. Per fortuna la quantità di rifiuti era, tutto sommato, modesta e quindi per ripulire il primo tratto della grotta, nella serata di mercoledì 21 settembre, è bastata poco meno di un’ora di sette volontari che hanno riempito e veicolato presso il punto di raccolta precedentemente concordato con l’Amministrazione Comunale sei sacchi di rifiuti indifferenziati. La nostra quarta stagione di attività proseguirà come le precedenti, concentrando la nostra opera di pulizia sui territori consueti e divulgando il nostro lavoro attraverso i social media. Non mancheranno comunque interventi straordinari nei territori limitrofi: un paio li abbiamo già in programma».