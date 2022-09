Catalano: “La casetta di polizia è utilizzata, sulla sicurezza ecco il nostro impegno”

Non ci sta l’assessore Raffaele Catalano ad accettare le critiche della leghista Francesca Brianza sulla sicurezza, a partire dalla casetta di polizia in piazza Repubblica “inutilizzata”, secondo la vicepresidente del consiglio regionale.

“Posso capire che in questa ultima fase della campagna elettorale la Lega abbia bisogno di distogliere attenzione dei cittadini dai veri problemi che si stanno delineando all’orizzonte e per fare questo ritorni sempre sui soliti argomenti – ribatte Catalano rispondendo alle argomentazioni di Brianza -. Mi chiedo di quale sicurezza si parli però: quella pubblica o quella urbana? I fatti accaduti in piazza Repubblica rientrano nella sicurezza pubblica e gli autori sono stati identificati e arrestati anche grazie alle videocamere di ultima generazione installate dal Comune”.

La casetta di polizia in piazza Repubblica

Sulla Casetta di polizia di piazza repubblica l’assessore ribatte: “È utilizzata mattina e pomeriggio inoltrato dalla Polizia locale, in tutti i giorni del mercato. Inoltre nei weekend e durante la settimana sia piazza Repubblica che tante zone della città sono state più volte destinatarie dei controlli e presidi congiunti disposti dal questore, ai quali partecipano anche gli agenti della Polizia locale. Da ultimo, colgo l’occasione per replicare alle dichiarazioni della consigliera che ha accusato il Comune di scarsa sensibilità per quanto riguarda il fenomeno delle truffe agli anziani. Ebbene, Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro per il biennio 2022/2023 con un limite massimo di contributo di 10000€. Il bando ha visto la partecipazione solo di 50 comuni lombardi per un importo complessivo di 370.000€. Nel frattempo Varese parteciperà anche ad un finanziamento del Ministero dell’Interno che ha già destinato a Varese 18.000 euro per un progetto sul fenomeno delle truffe agli anziani. Se il tema è così sentito, forse la Regione, in cui la consigliera Brianza riveste un ruolo primario, dovrebbe investire maggiori risorse e non porre limiti sull’importo massimo da erogare”.