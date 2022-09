Francesca Brianza sul presidio dei vigili in piazza Repubblica a Varese: “Perché è sempre chiuso?”

«Che fine hanno fatto gli agenti della Polizia Locale nella “casetta” che l’amministrazione di Varese, in piena campagna elettorale, sbandierava come soluzione ai problemi di sicurezza? Attraverso quotidianamente Piazza Repubblica ma degli agenti non vi è traccia!». La denuncia arriva dal consigliere comunale di Varese e Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza.

«Sia prima che dopo l’inaugurazione avvenuta a marzo del 2022 – spiega Brianza- l’amministrazione PD aveva dichiarato a gran voce che quella casetta, ad oggi chiusa e abbandonata in un angolo della piazza, sarebbe stata utilizzata come presidio stabile della Polizia Locale».

«È utile ricordare – prosegue – come Piazza Repubblica e le vie limitrofe siano zone dove il degrado dilaga e di come più volte siano state teatro di episodi criminali commessi anche alla luce del giorno, come documentato da un servizio televisivo che ha reso nota a tutta Italia la situazione di pericolosità che caratterizza questa zona della nostra città».

«Per questo motivo – continua Brianza – ho presentato un’interrogazione all’amministrazione per conoscere quanto è costato questo prefabbricato e per capire la reale destinazione dal momento che, salvo rare volte nei giorni di mercato, risulta essere completamente inutilizzato».

«In campagna elettorale – ricorda ancora Brianza – avevamo più volte posto l’accento sulle criticità della zona ma, come al solito, l’attuale amministrazione ha cercato di mettere un pannicello caldo facendo credere ai varesini che tutto si sarebbe risolto con questa casetta. Purtroppo come tutti i cittadini possono notare, la situazione non è per nulla migliorata, anzi».