Cementine dell’800 da salvare e vecchi cassetti che si trasformano: il riciclo di design di un giovane artigiano varesino

Tavolini dove risplendono antiche “cementine” strappate alla discarica, scale da fienile che cambiano posizione e ruolo diventando lampadari, vecchi cassetti di provenienza industriale che si trasformano in mobili. E poi tavoli dove il legno si unisce alla resina e inventa inusuali trasparenze, madie d’epoca che danno personalità alla stanza da bagno… C’è davvero tanta creatività nel lavoro di Bryan Frontini, un giovane artigiano di Vedano Olona che sfidando tutti i luoghi comuni sui giovani, dopo aver percorso diverse strade non soddisfacenti (dal corso di pasticceria alla scuola per geometri), ha scelto di investire sui suoi talenti e sulla bellezza di poter lavorare dando corpo alle proprie idee.

A 26 anni ha lasciato il lavoro che aveva trovato in Svizzera, ha aperto la sua partita Iva e si è buttato nel mondo dell’artigianato, dove si rischia in prima persona e non ci sono paracadute. E’ nata così la BFloftdesign, l’attività con cui realizza e restaura mobili e complementi d’arredo artigianali in stile industriale e vintage.

«Ho capito che quello che stavo facendo non era un lavoro che mi dava soddisfazione ma solo uno stipendio e così ho deciso di provarci. Ho scelto di fare quello che mi viene meglio, creare e realizzare con le mie mani mobili e complementi d’arredo che sono spesso pezzi unici perché nascono da materiali di recupero».

Bryan ama ridare vita a vecchi mobili rendendoli unici e sa unire materiali di epoche differenti dando loro una vita nuova e più moderna.

Sui suoi profili social si possono vedere le ultime realizzazioni e oltre alla vendita iniziano ad arrivare i primi lavori su commissione: «E’ solo l’inizio ma ho già fatto anche diversi lavori su ordinazione e questo è incoraggiante. Mi piace poter ridare vita ad oggetti dei clienti, così come recuperare dai cantieri e nei mercatini dell’usato materiali o oggetti d’epoca da riproporre magari con un utilizzo del tutto differente. Inoltre il riciclo, soprattutto in questo momento, è una scelta anche etica e di rispetto per il Pianeta».

In questi giorni Bryan presenta le sue creazioni con uno stand alla Fiera di Varese, ma potete scoprire i suoi lavori anche su Facebook e Instagram, oppure sul suo sito BFloftdesign.it