Claudia Brochetta va in pensione, il saluto della preside a genitori, docenti e alunni

Lo aveva annunciato a giugno, al termine delle lezioni e degli impegni scolastici, ma adesso è arrivato il momento di salutare davvero.

Per Claudia Brochetta, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio e preside ad interim del Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese dove ha insegnato italiano e latino per 20 anni è arrivato il momento di salutare genitori, colleghi e studenti.

Lo ha voluto fare con una lettera con la quale augura “di saper cogliere tutte le opportunità di crescita personale e culturale che la scuola offre, in modo da poter affrontare con competenza e determinazione le sfide del mondo complesso in cui viviamo“.

LA LETTERA DI COMMIATO DI CLAUDIA BROCHETTA

Stimatissimi Docenti e gentilissimi Genitori,

si concludono oggi la mia carriera scolastica ed il mio percorso di Dirigente Scolastico.

Desidero porgere un sentito ringraziamento a tutti i Docenti per l’attenzione e la dedizione che profondono quotidianamente nel proprio lavoro e per la collaborazione che mi hanno offerto.

Ho potuto sperimentare quotidianamente quanta passione educativa li animi e li abbia sorretti anche in questi ultimi difficilissimi anni di pandemia.

Ringrazio sentitamente le Associazioni dei Genitori, che sostengono e accompagnano con attenzione e discrezione le attività scolastiche.

Saluto cordialmente tutti i Genitori e, per il loro tramite, gli alunni, cui auguro di saper cogliere tutte le opportunità di crescita personale e culturale che la scuola offre, in modo da poter affrontare con competenza e determinazione le sfide del mondo complesso in cui viviamo.

La famiglia e la scuola sono i riferimenti più importanti per i bambini e i ragazzi e, quando queste due realtà collaborano nel rispetto delle reciproche competenze, i progressi e le conquiste sono costanti ed emozionanti.

Con viva cordialità e con gli auguri di ogni bene

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Claudia Brochetta