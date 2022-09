Dal Flamenco alla cucina giapponese, riparte VareseCorsi con tante novità

VareseCorsi riparte, con molte novità e sorprese, tra cui il pienone di corsi come Flamenco e Cucina giapponese, i prezzi ritornati al 2019, e il grande ritorno del fiore all’occhiello dell’iniziativa: i corsi culturali.

Tra queste molto gradite sono le visite guidate, con due corsi dedicati uno alla città di Varese (Giubiano, Bizzozero, Masnago e Palazzo Estense) e uno a Varese e Provincia (Biumo Inferiore, Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio e Viggiù). Curioso anche il corso “Processi per stregoneria a Venegono Superiore nel 1520”, per scoprire gli aspetti socioculturali, cause e conseguenze della stregoneria. Inoltre, da segnalare anche i due corsi culturali a tema scrittura, “Scrittura istantanea” per sviluppare la capacità di adattarsi e improvvisare nel mondo della scrittura, e “Scrivere per ricordare” per imparare a raccontare i nostri ricordi e le esperienze. Per chi invece è interessato alla storia recente della città segnaliamo il corso “Il rifugio antiaereo di Varese”, un breve excursus sui bombardamenti aerei del 1944 che colpirono Masnago e sfiorarono l’Aermacchi, attraverso una rivisitazione partecipata tenuta da Camillo Bignotti: il corso prevede, alla seconda lezione, la visita del rifugio antiaereo sottostante ai giardini pubblici di Varese, che venne utilizzato in quella fase. Altro corso inerente ai varesini nella seconda guerra mondiale “Generazione perdute: storie di soldati italiani” tenuto da Giancarlo Restelli di ANMIG Varese, un’associazione molto attiva per ricordare i drammi della seconda guerra mondiale e non dimenticare i protagonisti di quegli anni. I corsi culturali sono gratuiti per gli iscritti a VareseCorsi che frequentano i moltissimi corsi in presenza o online, tra cui i grandi classici, come Pilates, molto apprezzati dagli utenti di VareseCorsi.

Tra i più quotati vi sono il corso di Pilates Prestige dove, lavorando a piccoli gruppi, l’insegnante riesce a seguire singolarmente i partecipanti al corso, oltre ai corsi in orario post e prelavorativo, con proposte di corsi online alle 6.00 come Pilates all’alba. E poi Flamenco, la danza di origini spagnole “densa di emozione, con una cadenza forte e implacabile”. Non mancano le lingue straniere, a partire dalle più esotiche come il Coreano, il Giapponese, il Cinese e l’Arabo senza dimenticare le europee come il Francese, il Tedesco e l’Inglese, lingua che non si conosce mai abbastanza e che proponiamo in diverse versioni: per viaggiatori, per conversatori, per over 60, e per chi ha già un buon livello e lo vuole migliorare. Non mancano in ogni caso le novità, come Brain Break, Tango Nuevo, Cinema e filosofia e il già citato Cucina tradizionale giapponese base, 7 lezioni alla scoperta di alcuni piatti tipici della tradizione del Paese del Sol Levante. Ma anche Mini basket, Grafologia, Danza Moderna Yogilates e Total Body Sculpt.

Le iscrizioni a tutti i corsi di VareseCorsi possono essere effettuate sia presso la sede di Piazza Motta 4, all’interno della splendida cornice del parco di Villa Mirabello, sia online sul sito www.portalecorsi.com, che da questa stagione si presenta con una nuova grafica, accattivante, più intuitiva e facile da usare. Ricordiamo infine il ritorno delle tradizionali scontistiche e soprattutto i prezzi, che sono ritornati quelli del 2019, diminuendo quindi rispetto allo scorso anno, in netta controtendenza rispetto agli aumenti del caro vita.