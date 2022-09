Due anni e 8 mesi la condanna a Varese per maltrattamenti in famiglia, “ma non è un padre padrone”

È di due anni e otto mesi la condanna per una serie di maltrattamenti in famiglia per i quali è a processo un uomo di origini siciliane residente assieme alla compagna e ai figli ai tempi dei fatti in un paese dell’Alto Varesotto.

Lo ha deciso giovedì mattina il Collegio giudicante di Varese presieduto da Andrea Crema. La vicenda si riferisce a una serie di denunce sporte dalla compagna che ha accusato l’ex di maltrattamenti in famiglia con epiteti irripetibili rivolti alla donna e ad episodi di violenza (anche assistita dai figli), oltre a rapporti sessuali non consenzienti.

Nella sua requisitoria, tuttavia, il pubblico ministero Federica Recanello ha escluso la violenza sessuale (il capo B delle imputazioni), chiedendo l’assoluzione, mentre invece al pena richiesta per i maltrattamenti era di 5 anni.

Una posizione che era stata mutuata dalla parte civile (avvocato Claudia Cornacchia) e invece rigettata dal difensore dell’imputato, l’avvocato Simona Ronchi, che aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine per il non raggiungimento della prova.

La sentenza è arrivata attorno alle 13.30 dopo una camera di consiglio di una ventina di minuti, e alla parte civile è stata concessa la quantificazione del danno in sede civile: l’imputato dovrà inoltre pagare le spese processuali, mentre è stato asolto, come richiesto da Pm e difensore, dal reato di violenza sessuale.

«Ricorreremo in appello», è stato il commento della difesa che in sede di discussione aveva sostenuto che l’uomo non sia da considerarsi come un «padre padrone», espressione utilizzata nel corso del processo r più volte dalla stessa vittima.