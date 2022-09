Due giovani intossicati dal monossido a Brenta, “condizioni critiche”

Due giovani sono in gravissime condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio nella notte fra mercoledì e giovedì.

Il fatto è avvenuto in un appartamento di via Garibaldi a Brenta. Sul posto stanno operando due elisoccorsi decollati da Milano e da Como e anche i vigili del fuoco di Luino che si sono occupati di garantire l’accesso in sicurezza nell’abitazione che si trova nel centro storico del paese. Sul posto anche il sindaco Gianpietro Ballardin che parla di “condizioni critiche”: si tratta di due giovani di origini straniere che lavorano nelle vicinanze.

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore che si sprigiona dalla combustione: secondo le prime informazioni i due avevano acceso un braciere di legna per scaldarsi e a dare l’allarme giovedì mattina un vicino di casa che non li ha visti uscire.