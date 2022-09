Europei U23, Nicolò Demiliani d’oro per la Canottieri Varese

Il 2022 di Nicolò Demiliani si sta rivelando sempre più importante sul piano agonistico: il 19enne nato a Turbigo ma in forza alla Canottieri Varese fin dal suo esordio sull’acqua, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei under 23 disputati nel fine settimana in Belgio.

L’azzurro di Varese ha vinto la gara del quattro di coppia pesi leggeri insieme ai compagni di equipaggio, ovvero Paolo Gregori, Mario Guareschi (SC Baldesio) e Alessandro Pozzi (SC Tritium), superando in finale Svizzera, Germania e Danimarca in quest’ordine. (foto: Carbonara/Canottaggio.org)

Gara di testa per il quadruplo leggero azzurro che nel bacino di Hazewinkel ha concluso con il tempo di 6.13.23 lasciando gli avversari più vicini a quattro secondi. «Non ce n’è stato per nessuno» ha detto Demiliani al termine della prova che gli ha dato il primo titolo europeo in carriera.

Un bis rispetto ai mondiali visto che a luglio, proprio sulle acque della Schiranna, Nicolò aveva centrato l’oro iridato: in Belgio dunque la conferma di un talento arrivato dal basket che il club gialloazzurro è riuscita a valorizzare. «La società mi è sempre vicina ed è come una famiglia – Dedico la medaglia a Claudio Romagnoli che quest’anno mi ha fatto fare un salto di qualità assurdo, a Daniele Gilardoni che ci ha seguito sia per il mondiale che per l’europeo, ai miei compagni di squadra e alla mia famiglia».

Gli europei in Belgio si chiudono così con buone notizie per il remo varesotto, una scuola all’avanguardia in Italia che continua a proporre atleti di valore anche nelle categorie giovanili. Oltre all’oro di Demiliani a Hazewinkel è stato conquistato l’argento delle due atlete della Canottieri Gavirate, Sara Borghi e Matilde Barison, nel doppio leggero (la specialità dell’olimpionica Federica Cesarini).

Sfortuna invece per il quattro di coppia che vedeva schierato il varesino Maichol Brambilla e i gaviratesi Edoardo Caramaschi e Sebastiano Carrettin oltre al Marco Gandola (Bellagina). La barca azzurra si è infatti piazzata al quarto posto per meno di mezzo secondo dopo un duello con la Polonia.

A consolare Brambilla e festeggiare Demiliani il presidente della Canottieri Varese, Mauro Morello: «Sono due splendidi ragazzi di una squadra stupenda. Sono felice per loro e per noi tutti della Varese e dobbiamo rivolgere uno speciale plauso a Claudio Romagnoli e Paola Grizzetti ai quali dobbiamo il nuovo importante livello raggiunto dai nostri atleti».