Dopo Francesca Caruso, anche Manuela Scidurlo è fuori dalla Camera

«Purtroppo questa assurda legge elettorale non ha fatto scattare il secondo seggio in provincia di Varese, lasciando di fatto me fuori dalla Camera dei Deputati», scrive sui social Manuela Scidurlo candidata di Somma Lombardo nella lista di Fratelli dìItalia alla Camera, comunicando che, per pochissimo, è rimasta esclusa.

Scidurlo era terza nel collegio plurinominale alla Camera, dopo Lucrezia Maria Benedetta Mantovani e Andrea Mascaretti. Un’altra esclusa è l’assessora alla Sicurezza di Gallarate, Francesca Caruso, seconda nella lista del Senato, che ha così commentato: «Questa legge elettorale ci lascia perplessi, è assurdo che a un partito che prende il 28,8% venga assegnato un solo Senatore alla pari di un partito che prende il 7%. Una legge allucinante che non rispetta la volontà popolare e che non è democratica, non a caso noi di Fdi non l’abbiamo votata»

“Strepitoso risultato elettorale”

«Ci ho messo passione e impegno, la passione che metto ogni volta che entro nella sala del consiglio comunale, la passione che porta noi militanti ad alzarci presto nel week end per montare i gazebo qualsiasi fosse il meteo. E quella passione non si compra, non si trova: quella passione o ce l’hai o non ce l’hai. Sono contenta dello strepitoso risultato elettorale e ringrazio tutti per la fiducia, e sono ancora più contenta che il nostro premier sarà una donna che questa passione ce l’ha. Sono rimasti esclusi nomi di eccellenza, amministratori competenti e appassionati come Francesca Caruso e Rosario Mancino e di questo me ne dispiaccio molto».

Infine, Scidurlo si è complimentata con Andrea Pellicini per il suo esordio in Parlamento, anche lui alla Camera: ex sindaco di Luino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e figlio del senatore Piero (esponente di Alleanza Nazionale a Palazzo Madama negli anni Novanta e Duemila) eletto nel collegio uninominale di Varese. «A lui vanno i miei complimenti e ringraziamenti».

Infine, dopo aver ringraziato il partito di Giorgia Meloni e al presidente Daniele Consonni («che mi ha insegnato tutto»), la consigliera guarda già al 2026 e alla campagna elettorale nella sua città, dove spera di vincere le elezioni:«Avanti tutta, obiettivo Somma 2026».