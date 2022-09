Galimberti in consiglio Comunale: “Incontriamo i parlamentari eletti per sottoporre loro i problemi di Varese»

Un faccia a faccia con i parlamentari eletti sul territorio per portare le istanze del territorio a Roma. È la proposta avanzata dal sindaco di Varese Davide Galimberti al consiglio comunale, in apertura della seduta del 28 settembre.

«Faccio un appello a tutte le forze rappresentate nell’assemblea cittadina – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Vi chiedo di farvi portavoce con tutti i parlamentari eletti sul territorio varesino affinché le questioni discusse in queste settimane, ora che la campagna elettorale è conclusa, siano messe al primo posto dell’agenda politica. Penso al tema dell’energia e del caro bollette, problema gravissimo per famiglie ed imprese. Penso al sostegno che si dovrà dare agli enti locali che saranno esposti agli aumenti dell’energia ma che dovranno continuare a fornire servizi ai cittadini. Penso all’accordo per i frontalieri come alla questione di Malpensa. E ancora che venga messo al primo posto il sostegno alle famiglie, il pieno utilizzo delle risorse del PNRR, lo sviluppo economico e le infrastrutture di cui il nostro Paese ha bisogno».

Proprio per questo Galimberti, all’avvio del consiglio, ha fatto una proposta specifica, attuabile in tempi brevi: «Organizziamo un incontro tra i nuovi rappresentanti del territorio eletti in Parlamento e il Consiglio comunale – ha detto – Un incontro in cui potremo sottoporre ai parlamentari le principali questioni del territorio e le priorità da portare a Roma. Facciamo questo incontro subito, prima che si formi il nuovo Governo e si insedino le Camere. Penso che questo sia un modo costruttivo di cominciare una nuova Legislatura, a prescindere dal colore politico dei rappresentanti eletti sul territorio».