A Gerenzano l’Open Regionale di spada, i vincitori

La scherma lombarda è ufficialmente ripartita con una nuova stagione. L’avvio è arrivato il 24 e 25 settembre a Gerenzano, dove, al Palazzetto dello Sport di via Inglesina, si è disputata la prima Prova Regionale Open di Spada maschile e femminile, con 275 atleti e atlete impegnati nei due giorni.

Sabato 24, a cominciare per primi, sono stati i maschi. Una gara con 159 partecipanti che ha assegnato 48 posti per la 1° Prova Zonale. La vittoria è andata a Dario Remondini del Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre ma di base alla Sala di Scherma Società del Giardino Milano, che in finale ha avuto la meglio sul compagno di allenamenti Diego Certo per 15-14. Terzi classificati due atleti della Polisportiva Scherma Bergamo: Jacopo Rizzi, campione europeo Cadetti in carica, e Alessandro Lodetti.

Nei primi otto, nell’ordine, anche Federico Ardesi (ProPatria 1883 Milano), Niccolò Gionfriddo (Polisportiva Scherma Bergamo), Mattia Cremonesi (Bresso Associazione Schermistica) e Alessandro Mascheroni (Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano).

Nella gara femminile, disputata domenica 25, sono state 119 le atlete in pedana. La vittoria è andata a Ginevra Roato del Circolo della Spada Mangiarotti, che in finale ha avuto la meglio per 15-7 di Arianna Scollo (Bresso Associazione Schermistica). Terze Marta Pelusi (Bresso Associazione Schermistica) ed Elena Biasi (Sala di Scherma Società del Giardino Milano).

Nelle prime otto anche: Lucrezia Galli (San Paolo Milano), Costanza Comitini (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), Francesca Vannina Pensa (Sala di Scherma Società del Giardino Milano) e Alessia Massari (Club

Scherma Legnano. Qualificate per la 1° Zonale le prime 35 della classifica finale.