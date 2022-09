Incidente ad Angera: scontro tra un’auto e una moto

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 11.00 in via Matteotti ad Angera; nell’incidente si sono scontrate un’auto ed una moto. Ad aver la peggio, una donna di 55 anni che è stata trasportata con l’elisoccorso all’Ospedale. La donna non è in pericolo di vita. Sul posto AREU ha inviato un’ambulanza e l’elisoccorso.

Foto di repertorio