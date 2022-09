Incidente in montagna in Canton Ticino: una donna di 85 anni cade in un dirupo

Un’anziana di 85 anni è rimasta seriamente ferita dopo essere caduta in una scarpata rotolando per circa 8 metri.

La donna, un’italiana residente nel Canton Grigiorni, si trovava attorno alle 15 di oggi, lunedì 19 settembre, in zona Monticello nel territorio di Lumino quando, stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduta mentre percorreva la strada di Dro Bass.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona e della Polizia cantonale dei Grigioni, sono intervenuti i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e della Rega, che dopo averla recuperata e prestato le prime cure l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.