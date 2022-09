Il jazz a Villa Montevecchio di Samarate in due appuntamenti

Alla scoperta dell’età del jazz grazie alle associazioni Amici della biblioteca ed E20dversi, che stanno lavorando a una rassegna musicale per l’estate 2023

Gli eventi del mese di settembre, organizzati in villa Montevecchio a Samarate dalle due associazioni culturali Amici della Biblioteca ed E20dversi, si chiudono col un doppio appuntamento col jazz.

Gli appuntamenti

Inizia l’associazione amici della biblioteca con “I racconti dell’età del jazz”, in programma giovedì sera 29 settembre (alle ore 20.30) sarà l’occasione per conoscere meglio il compositore e pianista George Gershwin e lo scrittore Francis Scott Fitzgerald.

L’ingresso è libero. Per informazioni chiamare al 346 25 32 983.

Si continua con “Jazz in villa”, concerto Jazz con il gruppo Comma Jazz Trio (composto da Enzo Azimonti, Max Campanella, Paolo

Marienello) venerdì 30 settembre alle 20.30.

Per prenotare bisogna chiamare i numeri 366 649 4921 (Marco) e 338 500 4450 (Luca).

«Siamo certi che la doppia serata sarà apprezzata dai cittadini samaratesi e che questa occasione potrà essere una “prova generale” per poter organizzare, già nella prossima stagione, un nuovo appuntamento con la musica jazz», affermano Luca Macchi e Alfonso Pellizzaro, i responsabili delle due associazioni, che stanno lavorando a una rassegna musicale, Jazz in Villa, per l’estate 2023.