La Colacem in un anno ha investito 25 milioni di euro in sostenibilità

È stata presentata nello stabilimento di Sesto Campano la 15ma edizione del rapporto di sostenibilità Colacem. Il management della società, insieme al direttore dello stabilimento molisano, ha descritto l’impegno dell’azienda in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale, evidenziando il percorso verso la sfida epocale della decarbonizzazione.

Colacem è uno dei leader tra i produttori nazionali di cemento, un settore che per la natura del ciclo produttivo sta subendo più di altri i rincari dei costi energetici. Il Rapporto descrive tutte le azioni dell’azienda per l’efficientamento energetico dei propri stabilimenti, costantemente aggiornati alle migliori tecnologie, per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni, la corretta gestione delle aree estrattive e la salvaguardia delle biodiversità.

Nel 2021 l’azienda ha investito oltre 10 milioni di euro per la protezione dell’ambiente e per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera, per un totale di oltre 25 milioni di euro di investimenti in sostenibilità nel triennio 2019-2021. Importanti investimenti tecnici per l’immediato futuro sono, tra gli altri, l’adozione di filtri ibridi negli stabilimenti di Gubbio (Pg), Rassina (Ar) e Sesto Campano (Is), per circa 2 milioni di euro ciascuno.

Non solo tecnologia ed impiantistica, ma anche forte impegno per la sicurezza sul lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e un dialogo sempre aperto con le comunità locali attraverso progetti, idee e azioni per lo sviluppo economico e sociale. Il Rapporto, revisionato da Deloitte & Touche e redatto secondo le linee guida internazionali “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”, è disponibile nella pagina “Sviluppo Sostenibile” del sito colacem.it.

LA COLACEM IN NUMERI

12 stabilimenti in 3 continenti

3° produttore italiano di cemento

oltre 25 milioni di euro per la protezione ambientale e la riduzione delle emissioni nel triennio 2019-2021

oltre 850.000 euro di contributi per il sociale

circa il 33% degli acquisiti da fornitori locali

circa 2.500 piante autoctone messe a dimora nel 2021 per i recuperi ambientali  circa 233.000 tonnellate di rifiuti recuperati come materia

oltre 40.000 ton di CO2 risparmiate grazie all’uso di biomassa

solo 9 grammi a tonnellata di clinker le emissioni specifiche di polveri

898 dipendenti in Italia e circa 2000 nel mondo considerando le società del Gruppo

il 99,4% dei lavoratori a tempo indeterminato

10.910 ore di formazione nel 2021