Scuola e pallavolo in lutto, è scomparso il “prof” Maurizio Tattini

Lo avevamo nominato in una riunione di redazione pochi giorni fa, ripensando all’alluvione di Alessandria. Era l’autunno del ’94 e in assemblea di istituto del Liceo Scientifico di Gavirate venne dato il via libera all’organizzazione di una “spedizione” di studenti nella città piemontese per dare una mano a spalare il fango.

Tra i promotori di quell’iniziativa (furono poi due i giorni di lavoro, a distanza di poco tempo) ci fu il professor Maurizio Tattini, purtroppo scomparso nei giorni scorsi all’età di 76 anni. Nell’ultimo periodo aveva perso peso e non stava troppo bene, ma il “prof” se n’è andato senza particolari preavvisi, nel sonno, sulla “sua” poltrona.

Tattini è stato, per lunghi anni, uno degli insegnanti più riconoscibili e amati tra le mura dell’istituto di Gavirate che ora confluito nell’Isis Stein. Residente a Caravate, era titolare di una cattedra di disegno e storia dell’arte.

Dotato di vocione e caratteristico accento del centro Italia, “Maurizio” affiancava l’insegnamento all’attività di allenatore di pallavolo, e anche sul campo era un “personaggione” vulcanico, simpatico, aperto. Una figura caratteristica e benvoluta dagli studenti e dai suoi giocatori.

La famiglia ha scelto di salutare Maurizio Tattini in forma privata, con un incontro che ha coinvolto parenti e amici stretti. La notizia della sua scomparsa però, nel frattempo, ha iniziato a circolare tra gli ex studenti e le persone che lo conoscevano e gli volevano bene. Dalla redazione di VareseNews, le condoglianze alla moglie Maria Carmela e alla figlia Ada, che molti anni fa fu nostra collaboratrice per un periodo.

