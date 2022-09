L’appello dell’Anpi Varese: “Andate a votare il 25 settembre e votate antifascista”

L’Anpi provinciale Varese, coerente con il proprio statuto e regolamento, non fornisce alcuna indicazione di voto per il 25 settembre, non sostiene alcun partito, ma si definisce interessata «a quello che succederà dopo».

«Auspichiamo che i candidati che concorreranno per la guida del nostro Paese, si riconoscano nella nostra Costituzione, fortemente antifascista e s’impegnino ad attuarla – afferma la presidente del comitato varesino dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Ester Maria De Tomasi –Le elezioni politiche sono un momento molto importante del nostro vivere democratico, il momento in cui siamo chiamati ad esercitare il nostro dovere di cittadini, dovere a cui fa riferimento la Costituzione stessa nel primo articolo».

«Ci avviamo verso un futuro incerto – continua De Tomasi – messo in difficoltà dalla pandemia, dai cambiamenti climatici, dalla folle guerra in corso proprio nel centro dell’Europa, dalle difficoltà sempre più evidenti delle famiglie a reddito basso. Problemi gravi e complessi che metteranno a dura prova il futuro degli italiani. Proprio per questo, le forze politiche che ci rappresenteranno dovranno lavorare con grande senso di responsabilità, di correttezza e con la massima sensibilità verso la giustizia sociale. Dovranno impegnarsi per far finire questa sanguinosa guerra nel cuore dell’Europa e per far cessare tutte le altre guerre quasi dimenticate. Per tutto questo – conclude De Tomasi –, rivolgiamo un appello alla grande famiglia dell’Anpi: andate a votare il 25 settembre e votate antifascista. Un voto a difesa della Costituzione e a sostegno dell’ antifascismo».