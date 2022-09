Le forme di Marcello Morandini debuttano alla Milano Fashion Week

Marcello Morandini e le sue forme pure hanno debuttato alla Milano Fashion Week. L’artista varesino ha infatti creato una “capsule collection” in bianco e nero e con stampe tangram e a righe per la casa di moda giapponese Anteprima che ha voluto festeggiare così, e con uno show- ringraziamento in Parco Sempione, il 30esimo anniversario del brand fondato da Izumi Ogino.

La capsule collection, realizzata in edizione limitata, è nei colori e nello stile di Morandini, ma è anche un omaggio ai trent’anni della casa di moda, la cui prima passerella in assoluto è stata infatti in bianco e nero.

ANTEPRIMA E LA SUA STILISTA

Izumi Ogino ha debuttato con Anteprima in Italia all’inizio degli anni ’90. Dopo una prima formazione negli Usa e poi a Hong Kong, Ogino si trasferisce in Italia per fondare la sua maison. Prima designer giapponese a sfilare a Milano, la stilista vanta nel suo curriculum diversi traguardi, come la nomina dal Giappone a supporter ufficiale per il padiglione del Paese del Sol Levante a Expo Milano 2015 e il premio ai Tao Awards 2016 per la moda. Anteprima, dopo il debutto in passerella a Milano Moda Donna nel 1998, ha lanciato in boutique il suo pezzo culto, la Wirebag, borsa realizzata con fili di pvc intrecciati a mano, che ha conquistato le donne di tutto il mondo e di tutte le età.