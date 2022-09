Lisanza è la più veloce e si aggiudica il Palio Sestese

Una festa cittadina partecipata e baciata dal sole. Per tutto il weekend a Sesto Calende è andato in scena il tradizionale Palio Sestese, l’evento che vede, come momento clou la sfida sul Ticino tra le squadre dei rioni della città.

Alla fine ad avere la meglio nella finale di domenica è stata la squadra di Lisanza che ha portato a casa l’edizione 2022 della sfida dei Dragonboat lungo il fiume.

Decisiva e agguerritissima l’ultima sfida contro un avversario tra i più temuti del Palio, il Rione dei Mulini.

Nel weekend sestese anche tante altre iniziative, come i tour in idrovolante sui cieli del Basso Verbano.