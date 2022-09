Longhini, Forza Italia: “Soddisfatti, perchè determinanti per la maggioranza”

Forza Italia vede il bicchiere mezzo pieno, nei risultati delle elezioni politiche a parlarne, a poche ore dai risultati del voto, è Simone Longhini, l’unico candidato varesino nelle liste locali di Forza Italia: non verrà eletto, ma la sua analisi contiene diversi elementi positivi.

«Siamo molto soddisfatti per il risultato, perchè abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: Quello di essere decisivi nella maggioranza -ha commentato infatti Longhini, ora in consiglio comunale a Varese in minoranza e in consiglio provinciale in maggioranza – Lo siamo politicamente e numericamente, e da ora lavoreremo per mantenere saldi i valori europeisti, potendo incidere e condizionare sia alla Camera che al Senato».

Ma non è solo questo l’unico elemento positivo. Di un altro elemento Longhini, con il gruppo di Forza Italia, è soddisfatto: «Negli ultimi giorni tutti davano ormai per scontato il sorpasso del terzo polo nei nostri confronti e invece questo non è successo: Forza Italia invece è davanti a Azione e Italia Viva e, soprattutto, è al Governo – continua – Il che dice anche che il voto dei moderati che è andato a Italia Viva e Azione è stato un voto sprecato: ora quella formazione si limiterà a fare opposizione, e nemmeno in una posizione privilegiata: questo ruolo tenderà ad essere occupato dal PD».

L’ultima analisi, che suona come un monito alla sinistra, è ancora sul “terzo polo”, e affronta il bacino di voti della stessa formazione di centro: «Noi abbiamo tenuto più o meno le stesse percentuali delle europee di tre anni fa: il che significa che il “terzo polo” non ha portato via i voti a noi, ma al PD. Non abbiamo fatto ancora una analisi particolareggiata, ma pare evidente che arrivino dal centro sinistra».