A Luino partono nuovi lavori a Biviglione e su viale Dante: tutte le modifiche alla viabilità

Lunedì 26 settembre hanno preso il via i lavori di riqualificazione della porzione di via Biviglione in corrispondenza del centro storico mentre oggi, giovedì 29 settembre, sono ripresi gli interventi di ammodernamento e manutenzione della rete fognaria su viale Dante, dalla Rotatoria Ratti alla Rotatoria del Marinaio.

Per il prossimo mese sarà infatti interrotto il transito veicolare su via Biviglione lungo il tratto che collega Voldomino fino all’incrocio con la statale per la diga di Creva / Cremenaga. Sarà consentito però ai residenti di raggiungere le proprie abitazioni compatibilmente con le opere in corso. I lavori rientrano nell’ambito del miglioramento della rete viaria e si inseriscono nel contesto di valorizzazione paesaggistica della caratteristica frazione di Biviglione.

Per viale Dante invece, le opere saranno realizzate da Alfa Srl, serviranno per apportare migliorie alla rete fognaria e alla qualità dell’acqua del Lago Maggiore. I lavori interesseranno il tratto compreso tra la rotatoria della Ratti e l’incrocio con viale Amendola. Di conseguenza, fino al termine dell’opera, sarà consentito percorrere quel tratto di viale Dante solamente in direzione Germignaga.

Nel dettaglio le vie che subiranno modifiche alla viabilità sono:

– viale Dante: nel tratto di strada compreso tra il civico n. 47/a di Viale Dante e la Rotonda Ratti ci sarà una temporanea istituzione del senso unico di marcia e tutti i veicoli provenienti dalle proprietà private che si immettono su Viale Dante in questo tratto hanno l’obbligo di svoltare in direzione della Rotonda Ratti;

– via Isola dei Fiori: obbligo di direzione destra in direzione della Rotonda del Marinaio per tutti i veicoli in uscita dalla via;

– via Sant Onofrio: all’intersezione con viale Dante obbligo di direzione sinistra in direzione della Rotonda Ratti per tutti i veicoli in uscita dalla via;

– viale Dante: nel tratto di strada compreso tra la Rotonda Ratti e il nuovo sistema rotatorio di Viale Dante/Via Don Folli temporanea istituzione del senso unico di marcia; tutti i veicoli provenienti dalle proprietà private che si immettono su questo tratto di strada hanno l’obbligo di svoltare in direzione del ponte semaforizzat0;

– via Don Folli: all’intersezione con il nuovo sistema rotatorio di Viale Dante/Via Don Folli temporanea istituzione di obbligo di direzione sinistra per tutti i veicoli; i veicoli provenienti da Via Don Folli giunti all’intersezione con il nuovo sistema rotatorio di Viale Dante/Via Don Folli hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione del ponte semaforizzato ad eccezione dei veicoli diretti alle proprietà private presso il civico n. 30 di viale Dante;

– viale Dante: nel tratto di strada compreso tra il nuovo sistema rotatorio di Viale Dante/Via Don Folli e il ponte semaforizzato circolazione dei veicoli con il doppio senso di circolazione.