A Luino riparte il pedibus per gli alunni delle elementari, palloncini e clown per il primo giorno

Riparte oggi, martedì 27 settembre, il Pedibus a Luino. L’iniziativa, avviata già nel 2019 e rivolta alle scuole primarie, si propone di diffondere la mobilità scolastica sostenibile, riducendo l’uso delle macchine in prossimità delle scuole. Un vero e proprio progetto di comunità che vede volontari civici e genitori impegnati nel rendere gli itinerari casa-scuola, sicuri, divertenti e salutari.

E a proposito di divertimento questa mattina a dare il via al Pedibus 2022/2023 e il benvenuto ai piccoli “passeggeri” c’erano nonna Carmen vestita da pagliaccio e palloncini colorati.

«Grazie al CAI Luino, ad alcuni volontari civici e genitori, anche quest’anno riparte il Pedibus. La partenza da Piazza Marconi (stazione ferroviaria) è ogni mattina anticipata alle 7:55 perché a causa dell’incendio del palazzo in Piazza Risorgimento (ove vi era la Farmacia Clerici), non è possibile transitare su quel marciapiede. L’opzione è quindi quella di passare davanti al Monumento dei Caduti aggiungendo tre attraversamenti di strada che portano via del tempo – spiega la vicesindaca Antonella Sonnessa con delega ai Servizi Educativi -. Per ora la linea è unica e di sola andata, mancano volontari che garantiscano altre tratte e pertanto si chiede a chi è interessato di contattare l’Ufficio Scolastico dando la propria adesione. L’impegno è minimo, ma permetterebbe di decongestionare il traffico intorno alle scuole, con benefici per tutti».

I piccoli “passeggeri” avranno modo di iscriversi al servizio compilando il modulo di iscrizione a.s. 2022/23 che si trova sul sito del Comune oppure presentandosi direttamente con un genitore la mattina della partenza in piazza Marconi entro le 7:45.