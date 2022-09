Il maltempo non ferma il “Laveno (end of) Summer Fest 2022”

Il maltempo non ha fermato il “Laveno (end of) Summer Fest 2022” organizzato dal Consiglio dei Giovani di Laveno Mombello: venerdì 23 e sabato 24 settembre sono seguiti due giorni di musica, sport e divertimento all’area Gaggetto. Un’iniziativa supportato dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco che ha aiutato i giovani del paese ad organizzare l’evento e ha gestito lo stand gastronomico.

«Siamo molto contenti – racconta Carolina Barzan, presidente del Consiglio Giovani del Comune – Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a fare in modo che questo evento diventasse realtà. Vorremmo ringraziare i giudici del contest Alessio Gavioli, Fabio Kaso e Gualtiero Ciurle che si sono prestati per la serata. Ma anche ringraziare e complimentarci con i partecipanti del contest, dove ha trionfato Davide Macella, in arte VMAKI e a seguire Trn LABBA e al terzo posto Affari Grossi. Ringraziamo anche NitonLab, 2Play studio e Dj Xqz per essersi prestati per i premi. E ancora, Tikitì che ci ha fatto ballare per tutta la serata, ed eravamo quasi 500».

E ancora: «Ringraziamo anche la Cooperativa lotta contro l’emarginazione che era presente con il Discobus. Sabato abbiamo iniziato con la 12ore di beach volley facendo i gironi sotto la pioggia, ma gli atleti non si sono mai arresi. Per la fase finale ci siamo spostati in palestra a Mombello dove abbiamo proclamato i vincitori: i Dissociati. La pioggia non ci ha fermato e la sera abbiamo fatto il concerto: apertura tenuta da Vmaki e successivamente il concerto di 72-hour post fight, Generic Animal e Palazzi D’Oriente con il suo Djset che hanno intrattenuto circa 200 persone». Infine: «Ringraziamo le attività commerciali che ci hanno aiutato con i premi del Beach Volley e ringraziamo Volley Scag per la collaborazione, la ProLoco che ci ha dato la possibilità di organizzare l’evento ed è stata presente tutto il tempo con lo stand gastronomico, il comune per averci supportato fin dall’inizio dandoci l’opportunità di creare un evento unico e ringraziamo tutte le persone che hanno condiviso con noi questi momenti, oltre gli sponsor. Un grazie ad una importante sponsorizzazione di una società del territorio che ha voluto credere nel nostro progetto e che ha a cuore i giovani».